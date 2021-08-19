Большинство украинцев выступили за «сильную руку» в управлении страной

Большинство украинцев считают принцип «сильной руки» в управлении страной более важным, чем наличие в ней развитого законодательства и политического плюрализма. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива.

По данным социологов, за присутствие «сильного лидера» во главе государства выступили 54 процента опрошенных, еще четверть придерживается обратного мнения. Важнейшими качествами такого политика респонденты назвали способность навести порядок в стране — 42 процента, достаточный опыт в государственной деятельности — 34 процента, честность и неподкупность — 33 процента, а также способность существенно улучшить уровень жизни народа — 31,5 процента.

«Такое положение дел в общественном мнении дает основания говорить не столько о желании иметь сильного авторитарного лидера, как о необходимости для респондентов большего уровня стабильности и предсказуемости общественной и политической жизни», — утверждают авторы опроса.

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В исследовании отмечается, что в роли «сильного лидера» украинцы чаще всего видят известных в стране политиков: президента Владимира Зеленского, его предшественника Петра Порошенко, главу партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко и бывшего премьер-министра Юлию Тимошенко.

Наиболее ощутимая поддержка «сильной руки» встречается в старших возрастных группах, наименьшая — среди молодежи. При этом подавляющее большинство опрошенных во всех возрастных группах заявили, что любой правитель обязан строго соблюдать существующие законы и ни в коем случае их не нарушать.

Всего в опросе приняли участие 2019 жителей старше 18 лет из всех регионов страны, за исключением неподконтрольных Киеву территорий в Донбассе. Исследование проводилось в июле и августе 2021 года. Его погрешность не превышает 2,3 процента.

Ранее стало известно, что негативные эмоции по отношению к Зеленскому испытывают по меньшей мере треть украинских граждан. Сугубо положительно к главе государства относятся лишь 19,2 процента жителей. При этом 47,5 процента украинцев уверены, что личностные качества Зеленского не соответствуют занимаемой им должности, иначе считают 17,6 процента населения.