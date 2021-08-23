В Киеве начался саммит «Крымская платформа»

В Киеве начался инаугурационный саммит «Крымская платформа», участие в котором подтвердили 46 стран и международных организаций. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

По данным издания, в саммите Крымской платформы принимают участие все страны Европейского союза (ЕС) и НАТО, страны Группы Семи (G7) в полном составе, Люблинский треугольник (Украина, Литва, Польша), Ассоциированное трио (Украина, Грузия, Молдова) и страны Нормандского формата (за исключением России).

В Министерстве иностранных дел Украины подчеркнули, что все страны, независимо от уровня представительства, могут присоединиться к принятию главного документа саммита — Крымской декларации.

Перед началом церемонии открытия саммита участники выстроились на главной сцене для фотографирования. Церемония открытия началась с выступления известной украинской крымскотатарской певицы Джамалы. Затем с приветственным словом выступи президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что вопрос «оккупации» Крыма Россией впервые будет рассмотрен на таком высоком уровне, и Украина сделает все возможное для «возвращения» полуострова. Украинский лидер также указал на то, что аннексия Крыма ставит под вопрос эффективность системы международной безопасности. «Крым был гарантией международной стабильности, а теперь это пороховая бочка», — сказал он, намекая на военное присутствие там России.

Идею саммита выдвинул украинский президент Владимир Зеленский с целью разъяснить украинцам, крымчанам и мировому сообществу, что и почему произошло на крымском полуострове в 2014 году. Он назвал подобный формат «серьезной площадкой» для решения различных проблем на территории Крыма.

Российские власти критикуют создание «Крымской платформы», указывая на угрозу территориальной целостности страны. Глава МИД России Сергей Лавров назвал грядущий саммит «шабашем», на котором Запад будет продолжать взращивать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти.