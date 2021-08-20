США передумали посылать на «Крымскую платформу» министра-гея

США поменяют своего представителя на саммите «Крымская платформа», который состоится в Киеве 23 августа. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров после заседания Совета национальной безопасности и обороны, пишет портал «Страна.ua».

По его словам, администрация американского лидера Джо Байдена передумала отправлять на мероприятие министра транспорта Питера Буттиджича, который известен как первый в истории открытый гей, занимающий пост государственного служащего.

Никифоров добавил, что не знает, кого намерены отправить США вместо Буттиджича. «Об этом пусть Соединенные Штаты сообщат сами, чтобы не было недоразумений», — сказал пресс-секретарь.

Ранее временный поверенный в делах США на Украине, заместитель помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент сообщил, что президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис отказались от личного участия во встрече «Крымской платформы» в Киеве. Он добавил, что США на саммите, скорее всего, представит один из членов правительства.

Саммит «Крымская платформа» пройдет на Украине 23 августа. Идею мероприятия выдвинул украинский президент Владимир Зеленский с целью разъяснить украинцам, крымчанам и мировому сообществу, что и почему произошло на крымском полуострове в 2014 году. Он назвал подобный формат «серьезной площадкой» для решения различных проблем на территории Крыма.