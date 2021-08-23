Канцлер Австрии поздравил Кличко с Днем независимости Украины

Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц направил мэру Киева Виталию Кличко видео с поздравлениями ко Дню независимости Украины, который ежегодно отмечается в республике 24 августа. Об этом сообщается на сайте возглавляемой Кличкой партии «Удар».

В своем видеообращении Курц особо отметил прогресс в реформировании системы государственного управления Украины, нацеленном на ее вступление в Европейский союз и НАТО. Канцлер также подчеркнул важность развития отношений Украины и Австрии и заверил в дальнейшем сотрудничестве двух стран.

«Уважаемые дамы и господа, уважаемый мэр, дорогой Виталий! Я рад приветствовать вас с 30-й годовщиной Независимости Украины! Украина имеет величественную историю!», — поздравил Курц Кличко. При этом президент Украины Владимиру Зеленскому сообщений с поздравлениями от правительства Австрии не получал.

22 августа Кличко сообщил, что его не пустили в аэропорт встречать канцлера ФРГ Ангелу Меркель. По его словам, мэр должен был встречать Меркель, и так происходило во время ее предыдущих визитов. «Но на этот раз меня не пустили. Силой прорываться, конечно, не буду», — заявил он.

Ранее Кличко заявил, что у него нет конфликта с президентом Украины, однако, по его словам, периодически у них с Зеленским возникают обострения в отношениях.

Также он отметил, что проверки правоохранителей в различных департаментах столичной администрации носят постановочный характер и направлены на дискредитацию городских властей. Он добавил, что в офисе президента считают его главным конкурентом, поэтому пытаются испортить ему репутацию и назначить в киевскую администрацию «залетного ставленника».