На Украине ответили на слухи об отставке Кличко

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины не принимал решения об отставке мэра Киева Виталия Кличко. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, пишет портал «Страна.ua».

Он прокомментировал слухи о том, что 20 августа на заседании ведомства будет принято решение об увольнении Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Никифоров заявил, что СНБО вызывал столичного мэра на совещание для того, чтобы обсудить снос исторической усадьбы Барбана в Киеве. По его словам, в ведомстве приняли решение восстановить постройку, дать правовую оценку ее разрушению, а также провести аудит памятных мест столицы.

Ранее в СМИ со ссылкой на источники в украинской власти высказывались предположения о том, что на сегодняшнем заседании СНБО будет принято решение об отправке Виталия Кличко в отставку. В частности, это связывали со сносом усадьбы Барбана.

18 августа глава Кличко заявил о том, что власти Украины «дали задание» силовикам испортить ему репутацию с помощью обысков. Он считает, что за всем этим стоит офис президента Украины Владимира Зеленского.