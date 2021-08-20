На Украине рассказали о давлении на мэров при Зеленском

При президенте Украины Владимире Зеленском на глав украинских городов начали оказывать «беспрецедентное давление». Об этом мэр Запорожья Владимир Буряк рассказал в видеообращении на своей странице в Facebook.

Он рассказал о «громких» и «массовых» обысках, которые 19 августа прошли в кабинетах мэра и его советников, а также в районных администрациях и на коммунальных предприятиях города. Буряк заявил, что уже «сбился со счета» от количества подобных мероприятий, прошедших в Запорожье за последние полтора года.

По словам городского главы, обыски проводятся с целью давления на мэров и бизнесменов, а правоохранительные органы становятся «инструментами в руках нерадивых дельцов». При этом он подчеркнул, что подобной ситуации не было даже при бывшем президенте Украины Викторе Януковиче. «И это без преувеличения. Обыски, давление, угрозы. Очень много вопросов вызывает [ситуация] с мэром Кривого Рога и так далее», — добавил Буряк.

Он также высказал предположения о причинах подобного давления. По его мнению, дело в высоких рейтингах мэров и партий, которые они возглавляют, а также в «ресурсах городов».

Ранее глава Киева и председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко заявил о том, что власти Украины «дали задание» правоохранительным органам испортить ему репутацию с помощью обысков. Он считает, что за всем этим стоит офис президента Украины.

15 августа мэр Кривого Рога Константин Павлов был найден мертвым на веранде своего дома в селе Вольное. Рядом с его телом было обнаружено ружье. В качестве версий случившегося силовики рассматривают убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием.