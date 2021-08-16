МВД Украины назвало три версии смерти мэра Кривого Рога

Официальный представитель МВД Украины Артем Шевченко назвал три версии смерти мэра Кривого Рога Константина Павлова. Об этом сообщает «Украина 24».

«Безусловно, тут количество вариантов ограничено: это убийство, самоубийство либо неосторожное обращение с оружием. Такое бывает, я имею в виду последнее», — сказал Шевченко.

После гибели мэра было возбуждено уголовное дело об убийстве. Планируется провести экспертизу оружия, баллистическую экспертизу и судебно-медицинскую, которая установит характер ранения, добавил представитель МВД Украины.

Ранее в сети появилось видео из дома погибшего мэра. На кадрах видно, как он ходит один с оружием в руках.

Константин Павлов стал мэром Кривого Рога в декабре 2020 года. Он баллотировался от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».