Появились подробности смерти мэра Кривого Рога

Источники в полиции рассказали подробности смерти мэра Кривого Рога Константина Павлова изданию «Страна.ua».

По словам собеседников издания, на видео с камер наблюдения видно, как Павлов ходил по дому с ружьем. «Потом на видео видео, как он вставил один патрон. Много курит. С кем-то переписывается по телефону», — рассказали они. Уточняется, что сосед Павлова услышал выстрел в 6:37 утра. По данным экспертизы, смерть мэра наступила примерно в это же время. На версию самоубийства указывают отпечаток пальца Павлова, смывы, пороховые газы и баллистика.

Константина Павлова нашли мертвым на веранде дома в селе Вольное под Кривым Рогом 15 августа. Полиция возбудила дело по статье об умышленном убийстве. Президент Украины Владимир Зеленский взял дело под личный контроль.

48-летний Константин Павлов был депутатом Верховной Рады двух созывов. Мэром Кривого Рога он стал в декабре 2020 года. Павлов баллотировался от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».