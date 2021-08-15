Зеленский прокомментировал дело о смерти мэра Кривого Рога

Президент Украины Владимир Зеленский взял под личный контроль дело о смерти мэра Кривого Рога Константина Павлова. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По словам украинского лидера, завтра он заслушает отчет сотрудников правоохранительных органов о первых результатах расследования.

«У нас будет конкретная и проверенная информация после экспертизы и первых шагов следствия. Я буду держать это дело на личном контроле», — прокомментировал Зеленский и выразил соболезнования родным погибшего.

Ранее сообщалось, что полиция возбудила дело по статье об умышленном убийстве из-за смерти мэра Кривого Рога. По данным украинских силовиков, сообщение о том, что тело чиновника с огнестрельным ранением обнаружено на веранде его дома поступило в 16.00.

48-летний Павлов был депутатом Верховной рады двух созывов. Мэром Кривого Рога стал в декабре 2020 года. Он баллотировался от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».