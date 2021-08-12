Умер руководивший Красноярском 15 лет политик

Бывший мэр Красноярска Петр Пимашков, руководивший городом на протяжении 15 лет, умер на 74-м году жизни. Об этом в своем Instagram написал депутат краевого законодательного собрания Илья Зайцев.

«Сегодня не стало Петра Ивановича Пимашкова. Кажется, что он был и будет всегда. Человек, которого любят и уважают. Человек, который многое сделал для города в непростой для него период», — написал Зайцев.

Петр Пимашков возглавил Красноярск в 1996 году. В 2000 году был избран мэром во второй раз, в марте 2004 года — в третий, еще через четыре года — в четвертый. В декабре 2011 года стал депутатом Госдумы от партии «Единая Россия», в сентябре 2016 года был переизбран в нижнюю палату парламента страны.

Пимашков прославился своими проектами благоустройства Красноярска, за что среди жителей города получил прозвище «Петр Фонтаныч», сообщает РИА Новости.