Чиновник назвал жалующихся на смог от пожаров россиян «ноющей кучей дерьма»

Советник губернатора Красноярского края Андрей Агафонов выразил недовольство тем, что жители регионального центра высказали в соцсетях претензии фигуристу Алексею Ягудина из-за того, что он во время посещения города не заметил смога от природных пожаров. Об этом четверг, 12 августа, сообщает «Тайга.инфо».

«Я почитал комменты в Instagram Ягудину, и стало немного стыдно, что я тоже из Красноярска. Как люди в это превратились, в эту ноющую кучу дерьма? […] Это не жители Сибири, это вообще не русские, это какой-то плаксивый сброд», — написал политик в Facebook, удалив пост спустя несколько минут.

Ранее жители Красноярска оставили возмущенные комментарии в соцсетях фигуриста Алексея Ягудина, который опубликовал пост о посещении города, не упомянув о ситуации со смогом. После этого он закрыл комментарии к публикации, признав, что «совершил глупость», указав все же, что был только в центре города.

Агафонов ранее уже попадал в поле зрения СМИ своими неоднозначными высказываниями. Так, в 2020 году в ответ на пикет отца, чей сын не получил дорогостоящий препарат и умер от спинальной мышечной атрофии (СМА), чиновник упрекнул его в желании родить второго ребенка, который оказался с таким же диагнозом. «Если у тебя уже родился ребенок с СМА, и сразу же понятно, что он обречен, как у тебя хоть что-то поднимается завести второго?» — заявил советник красноярского губернатора.