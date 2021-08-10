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Окутанный смогом российский город сняли на видео

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Улан-Удэ затянуло дымом от лесных пожаров. Видео окутанного смогом города опубликовал один из очевидцев на своей странице в соцсети Instagram.

Уточняется, что смог принесли северные ветры, дующие с центральной части Якутии, где больше месяца не прекращаются сильные лесные пожары. Местные жители просят о помощи и утверждают, что буквально задыхаются.

Ранее сообщалось, что дым от пожаров в Якутии дошел до Челябинской области. Горожане стали жаловаться на дымку и запах гари. По информации Regnum, в министерстве экологии региона отметили, что сильного превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в атмосфере не обнаружено.

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