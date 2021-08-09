В Якутии ввели режим ЧС из-за угрожающих людям пожаров

Глава Якутии Айсен Николаев ввел режим ЧС регионального характера из-за пожаров, которые подобрались к жилым домам и угрожают людям. Об этом сообщает Telegram-канал 14News.

По его данным, такое решение глава региона принял после того, как в селе Бясь-Кюель сгорело более 30 домов.

Ранее стало известно, что лесной пожар дошел до села Бясь-Кюель в Горном районе в центральной части Якутии. Как отметил глава района Никита Андреев, огонь распространился на хозяйственные постройки. В селе была объявлена эвакуация жителей.

Лесной пожар также приблизился к поселку Сангар, в котором находится резервуарный парк нефтебазы «Саханефтегазбыт».