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Лесной пожар в Якутии дошел до населенного пункта

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Фото: ФБУ «Авиалесоохрана» / РИА Новости

Лесной пожар дошел до села Бясь-Кюель в Горном районе в центральной части Якутии. Об этом сообщает оперативный штаб республики в своем Telegram-канале.

Отмечается, что пожар добрался до населенного пункта из-за сильного ветра. По словам главы района Никиты Андреева, огонь распространился на хозяйственные постройки селян. В селе была объявлена эвакуация. Сейчас на месте работают восемь пожарных машин и водовозная техника.

6 августа сообщалось, что жителей села Ытык-Кюель в Таттинского улуса в Якутии эвакуируют из-за лесного пожара. По данным Telegram-канала Readovka, в селе проживают семь тысяч человек. По дорогам населенного пункта ездил полицейский автомобиль с громкоговорителем, который предупреждает россиян о возможной эвакуации.

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