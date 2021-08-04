Дымка от лесных пожаров в Сибири окутала Монголию

Смог от пожаров, которыми охвачены леса в нескольких регионах России, достиг Улан-Батора. Об этом сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на Институт метеорологии и мониторинга окружающей среды Монголии.

По данным ведомства, белая дымка добралась до монгольской столицы, а также некоторых северных и центральных провинций страны. Метеорологи предположили, что смог тянется из российской Сибири.

По данным федеральной Авиалесоохраны на 4 августа, в России зафиксировано 211 лесных пожаров на площади 986,6 тысячи гектаров. В Якутии выявлено 115 возгораний, в Иркутской области — 55 на землях лесного фонда площадью 105,2 тысячи гектаров. В Красноярском крае действуют семь пожаров на территории в 4,4 тысячи гектаров. В борьбе с огнем задействованы более 5000 человек, 873 единицы спецтехники, 11 воздушных судов.

Режим чрезвычайной ситуации из-за возгораний в лесах введен в десяти субъектах России, в том числе на всей территории республики Саха (Якутия), в столице Оренбургской области, в Эвенкийском районе Красноярского края, в Красноармейском и Тернейском районах Приморского края. Особый противопожарный режим действует в 61 регионе страны.

Возгорания на лесных угодьях с начала лета наносят колоссальный ущерб природе и населению по всему миру. Под угрозой огня оказалась столица Греции Афины. Со 2 августа пламя начало подбираться к двум поселениям пригорода, откуда уже эвакуировали 300 человек, сообщило издание Le Parisien. По данным других зарубежных изданий, в греческом городке Варибоби сгорели 76 домов, еще два десятка повреждены.