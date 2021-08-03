России предрекли исчезновение тайги

Если в России сохранятся темпы возгорания лесных массивов, которые были зафиксированы в 2021 году, то в ближайшие десятки лет в стране может исчезнуть тайга. Подобное развитие событий предрек руководитель лесной программы Greenpeace Алексей Ярошенко, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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По словам эксперта, тайга может исчезнуть «в том виде, в котором она сейчас существует» в течение двух-трех десятилетий. Однако негативные последствия могут прийти быстрее из-за ежегодного увеличения масштабов лесных пожаров. «Когда мы сравниваем, сколько у нас каждый год горит, то такая долгосрочная тенденция — площади растут на несколько сотен тысяч гектаров в год», — пояснил Ярошенко.

Однако эколог заверил, что страна полностью не лишится лесов, так как динамика горения массивов различается по регионам. На ситуацию также влияет то, что выгоревшие территории в будущем «зарастают лесом».

Ранее международная благотворительная организация Oxfam увидела в восстановлении лесов опасность для человечества. Эксперты посчитали, что передача земель для выращивания деревьев может негативно сказаться на сельском хозяйстве. В качестве решения вопроса в организации предложили не увеличивать площадь насаждений, а снижать выбросы от производства.