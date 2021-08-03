В восстановлении лесов увидели опасность для человечества

Международная благотворительная организация Oxfam, которая борется с глобальными проблемами голода и изменения климата, увидела в восстановлении лесов опасность для человечества. Активисты испугались, что передача земель на выращивание деревьев, чтобы снизить вред от парниковых газов, может пагубно отразиться на сельском хозяйстве. Данные представлены в отчете исследователей.

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Представители Oxfam предупредили, что правительства богатых стран, а также крупные предприятия должны ограничить меры по посадке деревьев, так как это усугубляет кризис продовольствия и рост цен на продукты в странах с развивающейся экономикой.

Эксперты утверждают, что для преодоления климатического кризиса за счет компенсации вредных выбросов зелеными насаждениями, которые поглощают парниковые газы, человечеству потребуется создать минимум 1,6 миллиарда гектаров новых лесов.

«Только заросли леса на территории, в пять раз превышающей площадь Индии, способны спасти планету от глобального потепления и привести к полной компенсации углерода к 2050 году. Многие страны и компании говорят об облесении и лесовосстановлении. Но остается вопрос: откуда эта земля появится?» — резюмировал руководитель отдела климатической политики Oxfam Нафкоте Даби (Nafkote Dabi).

Вместо того чтобы использовать под леса все больше земельных угодий, жертвуя посадками растительных культур и содержанием пастбищ, специалисты Oxfam предлагают работать над снижением выбросов в сельском хозяйстве, а также применять санкции к промышленным гигантам, которые продолжают работать на вредном для экологии ископаемом топливе.

Летом 2021 года крупнейшие в мире тропические леса Амазонии в Бразилии из мощнейшего поглотителя углекислого газа превратились в источник разрушительных для природы загрязнений. По данным экологов, гигантские насаждения страдают из-за нелегальных вырубок и крупных пожаров, поэтому стали ежегодно производить полтора миллиарда тонн CO2, а улавливать из воздуха только полмиллиарда тонн.