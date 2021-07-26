Назван ключевой фактор для восстановления экономики

Главный экономист британской инвестиционной исследовательской компании TS Lombard Чарльз Дюма назвал борьбу с глобальным потеплением ключевым фактором для восстановления экономики от последствий пандемии. В заметке, на которую ссылается CNBC, аналитик посоветовал правительствам выделить больше средств на сдерживание климатических изменений.

По данным TS Lombard, в последние десять лет солнечная и ветряная энергетика стали гораздо доступнее, в то время как цены на уголь и газ почти не изменились. Дюма прогнозирует, что к 2030 возобновляемая энергия будет стоить вдвое дешевле ископаемого топлива — в перспективе переход к ней будет выгодным не только для достижения нулевых выбросов.

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В ноябре в Глазго состоится Конференция ООН по изменению климата (COP26) — одна из самых значительных многосторонних встреч со времен заключения Парижского соглашения. Как считает Дюма, к началу COP26 правительства должны определить свои ключевые приоритеты в борьбе с глобальным потеплением. Для многих стран это будут инвестиции в инфраструктуру электростанций, чтобы обеспечить стабильную подачу возобновляемой энергии вне зависимости от сезона или экстремальных погодных условий.

Другой точкой роста Дюма назвал распространение чистой энергии. У развивающихся стран Африки, например, огромный потенциал в производстве солнечной энергии, которой можно будет поделиться с европейскими регионами — для этого правительствам необходимо вложиться в дорогостоящие исследования и технологии передачи энергии на большие расстояния. Кроме того, экономист упомянул системы улавливания и хранения углерода как эффективное, хоть и недешевое средство достижения чистого нуля. Однако самой вероятной мерой Дюма считает введение налога на углеродные выбросы.

В свою очередь, главный экономист Международного института окружающей среды и развития Пол Стил отметил, что инвестиции в возобновляемую энергетику помогут не только преодолеть климатический кризис, но и экономический — они создадут рабочие места для восстановления после пандемии. Помимо прочего, по мнению Стила, финансирование благоприятной для климата экономики не должно быть кратковременным и рассчитывать на достижение быстрых результатов.

Смертоносные наводнения в Германии и Китае, заморозки в Бразилии, лесные пожары в США и Сибири — все это катастрофические последствия климатических изменений. В середине июля представитель президента России по вопросам климата Руслан Эдельгериев заявил, что другим опасным для нашей страны эффектом глобального потепления может быть таяние ледников, а предотвратить необратимые последствия для планеты сможет только совместная работа с мировыми правительствами по сокращению выбросов парниковых газов.