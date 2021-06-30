Раскрыт секрет безвредного мяса

Найден способ разведения коров без выбросов, которые приводят к глобальному потеплению. Секрет производства безвредного для экологии мяса раскрыли бразильские ученые из госкорпорации сельскохозяйственных исследований Embrapa, пишет «Би-би-си».

Эксперты долгое время искали способ, как сделать коровьи фермы безопасными для природы. Основная проблема в том, что скот на протяжении своей жизни является источником метана, который является мощным парниковым газом, так как удерживает тепло в атмосфере. В год одна корова выделяет с дыханием и отрыжкой до 120 килограммов метана. Исследователи Embrapa выяснили, что сократить губительные для климата выбросы с ферм Бразилии, на которую приходится одна пятая мирового экспорта говядины, можно за счет посадки рядом с пастбищами эвкалиптов.

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«Когда места выпаса скота затенены деревьями, трава получает меньше солнечного света, у нее повышается содержание азота, необходимого для производства белка. Именно поэтому растения становятся питательнее для коров», — объясняет руководитель команды Embrapa Роберто Джоло де Алмейда.

Кроме того, 250-350 деревьев эвкалипта на гектар земли позволяют нейтрализовать выбросы от 12 крупных коров. Результатом исследований стал запуск бразильской компанией в 2020 году бренда углеродно-нейтральной говядины. Команда Embrapa подчеркивает, что деревья, специально выращенные на пастбищах для крупного рогатого скота, в дальнейшем можно использовать в строительстве и производстве мебели.

Стимулом к разведению коров при помощи экологичных подходов конкретно для Бразилии является еще и то, что страна страдает от масштабных незаконных вырубок деревьев. Треть лесов Амазонии уничтожают как раз ради создания сельскохозяйственных угодий. Утрата тропических лесов дает ежегодный прирост выбросов парниковых газов в мире и напрямую влияет на сохранение биоразнообразия, отражается на здоровье людей. В конце июня президент Бразилии подписал новый указ об охране амазонских лесов вооруженными силами страны.