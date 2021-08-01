В Крыму объявлена чрезвычайная пожарная опасность

Чрезвычайный уровень пожароопасности установится в центральных, южных и восточных районах Крыма с понедельника, 2 августа. Сообщение об этом появилось на сайте главного управления МЧС по региону.

По данным спасателей, такая обстановка на полуострове сохранится как минимум до среды, 4 августа. Они объявили, что на этот период гражданам запрещено посещать леса, разводить костры, а также сжигать мусор, траву и листья на придомовых территориях.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал основными причинами пожаров в Якутии, которые охватили почти 1,5 миллиона гектаров леса, аномально жаркую погоду, действие антициклонов и неглубокую корневую систему у деревьев в этой местности.

Специалист также опроверг слова губернатора региона Айсена Николаева, что виной стремительному распространению огня стали сухие грозы. Он подчеркнул, что такие заявления не имеют под собой оснований, так как за последние годы синоптики не зафиксировали серьезного увеличения их числа. «Вот антициклоны действительно связаны с изменением климата», — отметил Вильфанд.