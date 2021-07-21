В Якутии не допустили перехода огня на населенные пункты

Власти Якутии не допустили перехода огня на населенные пункты. В настоящее время угрозы пожаров для городов, сел и деревень нет, отчитался губернатор региона Айсен Николаев на совещании с президентом Владимиром Путиным. Его цитирует ТАСС.

«Самое главное, чего нам удалось добиться на первом этапе, — это благодаря скоординированной работе мы отстояли и не допустили перехода огня на территорию ни одного населенного пункта. Такой угрозе у нас с начала пожароопасного сезона уже подверглись 35 поселений в 14 районах республики», — рассказал глава Якутии.

Он также доложил, что с начала пожароопасного периода было потушено 365 очагов возгорания на площади свыше 300 тысяч гектаров. Организован добровольческий штаб, в борьбе с огнем задействованы специалисты МЧС, жители республики, волонтеры. Помощь оказывают также бизнесмены.

По сравнению с прошлыми годами в республике на месяц раньше начала работать федеральная группировка, структуры Рослесхоза. Кроме того, в этом году работа проходит в тесном взаимодействии с Министерством природных ресурсов и экологии РФ. Николаев подчеркнул, что в разы увеличен федеральный резерв, если в прошлом году за весь сезон на территории республики работали 280 специалистов, то в этом году прибыло уже 810 сотрудников. Также привлечены силы парашютно-десантной службы ФБУ «Авиалесоохрана» и службы наземной и авиационной охраны лесов из 13 регионов Дальнего Востока и Сибири.

Николаев добавил, что сложная ситуация с пожарами обусловлена в том числе жаркой и сухой погодой в регионе. Воздух в июне здесь прогревался до плюс 35-40 градусов, при этом в июне выпало всего два миллиметра осадков при норме в 37 миллиметров. Из-за сухих гроз в сутки фиксировалось до 70 новых очагов возгорания.

Проблему природных пожаров в России президент Путин назвал острой. Он напомнил, что леса горят в Якутии, Карелии, в Челябинской области.