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Путин назвал острой проблему пожаров в России

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Алексей Никольский / Reuters

Проблема пожаров в России остро стоит в повестке дня, в этом году вряд ли можно было избежать этой беды, заявил президент Владимир Путин. Его цитирует ТАСС в среду, 21 июля.

«Не во всех регионах удалось предотвратить ЧС из-за аномальной жары, в том числе из-за сложностей, связанных с лесными ландшафтами, трудной доступностью, удаленностью этих мест. Но некоторые справились», — сказал он на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.

Президент обратил внимание на то, что из-за природных пожаров страдают люди. Он напомнил, что леса горят в Якутии, Карелии, в Челябинской области.

Путин попросил доложить о ситуации с лесными пожарами и о том, как работают пожарные структуры в регионах.

В среду власти Карелии ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на всей территории региона в связи с обостренной ситуацией из-за лесных пожаров. На фоне лесных пожаров в Карелии загорелись жилые дома в деревнях. По данным властей республики, причинами возгораний стали аномально жаркая погода и человеческий фактор.

Ранее режим ЧС из-за пожаров был объявлен в Якутии. По информации МЧС РФ, к настоящему моменту около 1,5 миллиона гектаров леса пройдено огнем.

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