Во всей Карелии ввели режим ЧС из-за пожаров

Власти Карелии ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на всей территории региона в связи с обостренной ситуацией из-за лесных пожаров. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра природных ресурсов и экологии региона Андрея Карпиловича.

Чиновник подчеркнул, что ситуация с непрекращающимися пожарами в лесных массивах очень сложная, поэтому было принято решение ввести режим ЧС, который продлится с 20 июля по 1 августа.

По информации пресс-службы правительства республики, по состоянию на утро 21 июля в регионе действуют 33 лесных пожара общей площадью более семи тысяч гектаров. Из них локализовано меньше половины: 15 пожаров на площади в тысячу гектаров.

В тушении задействованы более 700 сотрудников разных ведомств и подразделений: с огнем борются сотрудники Карельского центра охраны лесов, арендаторы, работники МЧС, отряды противопожарной службы, добровольцы, а также специалисты соседних субъектов. Также к тушению пожаров привлечено порядка 150 единиц техники.

На фоне лесных пожаров в Карелии загорелись жилые дома в деревнях. По данным властей республики, причинами возгораний стали аномально жаркая погода и человеческий фактор.

Из-за сложной обстановки глава республики Артур Парфенчиков обратился к руководству МЧС России и руководителям соседних регионов, чтобы в Карелию направили дополнительную технику и пожарных. 18 июля на тушение пожаров в Суоярвском районе отправили колонну из 100 сотрудников Невского спасательного центра. Кроме того, в регион прибыли отряды из Мурманской и Архангельской областей.