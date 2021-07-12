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Лесной пожар в российском городе связали с поджогом

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Фото: ГУ МЧС по Самарской области

Поджог считается основной версией крупного лесного пожара в Тольятти. Об этом сообщил глава городского округа Николай Ренц. Его слова приводятся на странице администрации российского города «ВКонтакте».

«Первая и наиболее вероятная версия — это все-таки поджог, потому что мы видим место недалеко от грунтовой дороги, откуда пошел пожар и перекинулся на другие участки. Будут изучаться там камеры видеонаблюдения, которые есть, расставленные по лесу», — отметил он.

Ренц подчеркнул, что из-за пожара было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что режим чрезвычайной ситуации ввели в Тольятти из-за природного пожара между Центральным районом и поселком Портовый. Возгорание произошло в субботу, 10 июля, около 14:00, в 18 квартале Тольяттинского лесничества. Охваченная огнем площадь составила 35 гектаров. В тушении пожара участвовали около 300 сотрудников МЧС и 44 единицы техники, а также авиация.

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