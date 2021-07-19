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Полыхающие дома и леса в российском регионе сняли на видео

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В Карелии из-за лесных пожаров загорелись леса и деревни

В Карелии, где начались лесные пожары, загорелись жилые дома в деревнях. Полыхающие здания и деревья попали на видео, ролики опубликовал телеканал «360» в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, что из-за пожаров на улицах много дыма. Также показаны деревянные дома, объятые огнем и выгорающие изнутри. На еще одном видео очевидцы сняли горящий лес, который они проезжали на автомобиле. «Вот это мы попали. Ого, ничего себе, надо ехать быстрее, жарко-то как», — говорят авторы записи.

По данным властей республики, в настоящее время в регионе бушуют 25 лесных пожаров. Причинами возгораний стали аномально жаркая погода и человеческий фактор.

Из-за сложной обстановки глава региона Артур Парфенчиков обратился к руководству МЧС России и руководителям соседних регионов, чтобы в Карелию направили дополнительную технику и пожарных. 18 июля на тушение пожаров в Суоярвском районе отправили колонну из 100 сотрудников Невского спасательного центра.

Кроме того, в регион прибывают отряды из Мурманской и Архангельской областей. Их направят в Сегежский и Пряжинский районы соответственно. Также планируется направить в республику пожарных из Вологодской области.

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