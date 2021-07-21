Россия
 
Последние новости
Устроивший массовый расстрел в казанской школе признан невменяемым
В России анонсировали выход всей линейки беспилотников на мировой рынок
Выбрана столица Олимпийских игр 2032 года
Женщины раскрыли способы не потеть в области декольте
Международные компании столкнулись с проблемами из-за экономных россиян
Срок полномочий президента Белоруссии ограничат
Названа цена самой дешевой квартиры у моря в Испании
Сноуден оценил возможность взломать американские телефоны
Прилавки в московских супермаркетах опустели 
Глава Крыма прокомментировал планы закрыть турсезон на полуострове
Новости партнеров
Прослушать новость

Часть зарплаты врачей в Якутии решили направить на тушение лесов

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Якутии исполняющая обязанности гендиректора республиканской больницы №1 Национального центра медицины Валентина Саввина решила направить часть зарплаты сотрудников на тушение лесных пожаров. Фотографию документа опубликовал политолог Илья Паймушкин в своем Facebook-аккаунте.

Согласно документу, удержание из зарплаты производится добровольно. Деньги отправят на счет администрации Горного улуса.

В распоряжении также указаны рекомендуемые размеры перечисляемых средств с учетом «пожеланий работника». Суммы составляют по 500 рублей для врачей, по 300 рублей — для среднего и младшего медперсонала, по 150 рублей — с остальных. По желанию медики могут перечислить и большее количество средств.

Как заявила Саввина изданию News.Ykt.Ru, больница готовит письмо-объяснение. «Ну а что плохого? Там же по желанию, люди хотят помочь», — сказала она.

В Instagram Минздрава Якутии Саввина заявила, что в сложившейся ситуации каждый житель республики старается внести свой вклад в борьбу с лесными пожарами. Она добавила, что многие организации проводят подобные акции по сбору средств среди сотрудников.

«Мы также не смогли остаться в стороне. Мы, медицинские работники, вне политики, и как социально-ответственная организация, как неравнодушные люди к своей природе также вносим свой небольшой вклад в сохранение флоры и фауны», — сказала она, подчеркнув, что все пожертвования носят добровольный характер. Кроме того, в том же видео Саввина сообщила, что распоряжение отменили.

Пожары в Якутии начались на фоне сухой и жаркой погоды в начале июля. В регионе объявлен режим ЧС. Голливудский актер Леонардо Ди Каприо заявил о готовности заняться борьбой с лесными пожарами. Заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Сергей Сивцев сообщил, что ситуация с лесными пожарами в Якутии находится под контролем.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
МЧС раскрыло масштабы пожаров в Якутии
Аэропорт Якутска задержал рейсы из-за лесных пожаров
Аномальная жара накроет ряд регионов России