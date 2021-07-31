Россия
 
Последние новости
Российские саблистки стали олимпийскими чемпионками в командных соревнованиях
Российская саблистка Великая фехтовала в финале Олимпиады с травмой
Стало известно о гибели азербайджанского военнослужащего
Отец Децла пожаловался на отношения с внуком
Москвичка нашла древние ископаемые во дворе своего дома 
Проценко перечислил признаки «длинного COVID-19»
Рогозин рассказал об «очистке атмосферы» в российской «Науке»
Принц Уильям и Кейт Миддлтон обеспокоились будущим сына
Россиянина до смерти замучили пытками за убийство в ночном клубе Москвы
Новости партнеров
Прослушать новость

Россия направит в Турцию самолеты для борьбы с лесными пожарами

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Nazim Serhat Firat / Global Look Press / Keystone Press Agenc

Сводную авиагруппировку МЧС и Минобороны России в количестве 11 единиц техники направят в Турцию для борьбы с лесными пожарами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Уточняется, что Анкара попросила Москву оказать помощь в тушении пожаров вблизи населенных пунктов и туристических зон, где сейчас отдыхает большое количество российских туристов.

Ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Во время беседы российский лидер подтвердил, что Москва продолжит предоставлять всестороннюю помощь в борьбе с возгораниями.

В конце июля по всей Турции вспыхнули лесные пожары. Пламя добралось до туристической провинции Анталья, в частности, пострадали популярные курорты Бодрум и Мармарис. В огне оказались более 42 населенных пунктов, от возгорания пострадали как минимум 183 человека. О пострадавших россиянах не сообщалось.

В субботу, 31 июля, Эрдоган объявил пострадавшие от лесных пожаров регионы страны зоной бедствия.

По данным МЧС, в России обстановку удалось стабилизировать. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. «Чтобы не допустить распространение огня МЧС России проводит работы по защите населенных пунктов от перехода ландшафтного пожара. Проводится своевременное маневрирование силами и средствами, заблаговременно принимаются все необходимые меры по наращиванию и перемещению группировок», — говорится на сайте министерства.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Эрдоган объявил пострадавшие от лесных пожаров регионы зоной бедствия
Путин пообещал Эрдогану продолжить помогать с тушением пожаров в Турции
Оказавшаяся в эпицентре пожаров в Турции российская актриса рассказала о хаосе