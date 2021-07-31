Путин пообещал Эрдогану продолжить помогать с тушением пожаров в Турции

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в субботу, 31 июля. Во время беседы российский лидер подтвердил, что Москва продолжит предоставлять Анкаре всестороннюю помощь в тушении пожаров. Сообщение об этом появилось на сайте Кремля.

«Обсуждена чрезвычайная ситуация, сложившаяся в результате лесных пожаров в южных районах Турции. Отмечена важность взаимодействия двух стран в борьбе с этим стихийным бедствием», — говорится в сообщении.

Во время разговора также были рассмотрены актуальные темы российско-турецкого сотрудничества и дана позитивная оценка итогов состоявшегося накануне заседания двусторонней Межправительственной комиссии.

В конце июля по всей Турции вспыхнули лесные пожары. Пламя добралось до туристической провинции Анталья, в частности, пострадали популярные курорты Бодрум и Мармарис. В огне оказались более 42 населенных пунктов, от возгорания пострадали как минимум 183 человека. О пострадавших россиянах не сообщалось.

В субботу, 31 июля, Эрдоган объявил пострадавшие от лесных пожаров регионы страны зоной бедствия. «Мы продолжим предпринимать все необходимые шаги, чтобы залечить раны нашей нации и возместить ущерб», — написал турецкий лидер в своем Telegram-канале.