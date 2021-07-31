Эрдоган объявил пострадавшие от лесных пожаров регионы зоной бедствия

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил пострадавшие от лесных пожаров регионы страны зоной бедствия. Об этом сообщает ТАСС в субботу, 31 июля.

«Мы продолжим предпринимать все необходимые шаги, чтобы залечить раны нашей нации и возместить ущерб», — написал турецкий лидер в своем Telegram-канале.

В частности, зонами бедствия объявлены районы в провинциях Адана, Анталья, Мугла, Мерсин и Османийе.

Накануне исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что туры в Турцию из-за лесных пожаров аннулировали лишь единицы россиян, а запросов на прерывание отдыха нет.

В конце июля по всей Турции вспыхнули лесные пожары. Пламя добралось до туристической провинции Анталья, в частности, пострадали популярные курорты Бодрум и Мармарис. В огне оказались более 42 населенных пунктов, от возгорания пострадали как минимум 183 человека. О пострадавших россиян не сообщалось.

