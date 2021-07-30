Сбежавших от пожара в Турции россиян вернули в сгоревший отель

Туристов из России, сбежавших от лесного пожара на юго-западе Турции, вернули в сгоревшую гостиницу. Об этом сообщает URA.RU.

Уточняется, что двое путешественников, которые были временно эвакуированы из горящего турецкого отеля Ичмелера в Мармарисе, возвращены туроператором в зону эвакуации и размещены в той же гостинице.

«Повезли обратно в отель. Сказали, что он сгорел только наполовину, вторая половина целая», — рассказали туристы.

Председатель комитета Госдумы по туризму Борис Пайкин подтвердил информацию о том, что эвакуированных отдыхающих начали заселять обратно в места их пребывания.

«Я знаю, что было временное выселение россиян из нескольких гостиниц в Мармарисе, их эвакуировали на четыре-пять часов, была эвакуация в трех-четырех гостиницах в Анталье, но сейчас всех туристов заселяют обратно», — уточнил он.

Представители туроператора никак не комментируют ситуацию.

Ранее эксперты оценили возможность получения путешественниками компенсаций в связи с пожарами в турецкой провинции Анталья. Так, директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко заявил, что туристам не стоит рассчитывать на какую-либо компенсацию, поскольку природная катастрофа практически не затронула путешественников и не повлияла на их отдых.

В конце июля по всей Турции вспыхнули лесные пожары. Пламя добралось до туристической провинции Анталья. В огне оказались более 40 населенных пунктов, от возгорания пострадали как минимум 183 человека, россиян среди них нет.