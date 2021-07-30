Туристам дали совет по безопасному поведению на задымленных турецких курортах

Врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко дала совет российским туристам по безопасному поведению на охваченных пожарами турецких курортах. Об этом сообщает «Москва 24».

По словам специалиста, в условиях задымления рекомендуется находиться в закрытых помещениях, сохраняющих влажность воздуха, но лучше всего покинуть опасную территорию и найти место с постоянным притоком чистого воздуха.

Также врач посоветовала использовать респираторы для защита от дыма. «Медицинские маски тоже могут помочь от каких-то крупных частичек. Но здесь нужен баланс: ходить в них в жаркое время года — это повышенная влажность, которая может еще больше усугубить ситуацию», — заявила Романенко, уточнив, что использовать маски целесообразно только если нужно быстро пройти какую-то задымленную местность.

Кроме того, эксперт настоятельно порекомендовала внимательно следить за состоянием здоровья и незамедлительно обращаться к специалистам в случае обнаружения слабости и недомогания.

«Общий дискомфорт, затруднение дыхания, головокружение, головная боль, резь в глазах, учащенное сердцебиение, потливость — это все то, что может указывать на отравление именно продуктами горения», — уточнила врач.

Ранее сообщалось, что генконсульство России в Анталье призывает быть готовыми к возможной эвакуации россиян, находящихся в пожароопасных регионах Турции. Уточняется, что пострадавших граждан РФ в результате лесных пожаров в районе Мармариса и Бодрума нет.

В конце июля по всей Турции вспыхнули лесные пожары — пламя добралось до туристической провинции Анталья. От возгорания пострадали больше 40 населенных пунктов.