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Отдыхающих на курортах Турции россиян призвали быть готовыми к эвакуации

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Фото: AP

Генконсульство России в Анталье призывает быть готовыми к возможной эвакуации россиян, находящихся в пожароопасных регионах Турции. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что пострадавших российских граждан в результате лесного пожара в районе курортного Мармариса нет.

«Официально подтверждена гибель одного турецкого гражданина, оказывавшего помощь в тушении пожара. Поступила также информация о пострадавших в результате воздействия угарного газа. Они находятся под наблюдением врачей, их жизни ничто не угрожает», — рассказал представитель российской дипмиссии.

Кроме того, сообщается, что из Бодрума, где накануне вечером были потушены основные очаги возгорания, обращений от российских граждан также не поступало. «В ходе эвакуации в большей степени из-за стресса к помощи медиков обратились несколько постояльцев из эвакуированных отелей. Всем обратившимся оказана амбулаторная помощь», — заявили в генконсульстве, призвав россиян, находящихся в пожароопасных регионах Турции, быть готовыми к возможной эвакуации.

Ранее стало известно, что туристы из России не отказываются от путевок в Турцию вопреки лесным пожарам, которые бушуют в стране последние несколько дней. По словам первого вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимира Канторовича, массовой отмены бронирований не наблюдается.

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