Отдыхающие в Мармарисе туристы раскрыли правду о ситуации с пожарами на курорте

Российские туристы, отдыхающие на курортах в Мармарисе, раскрыли правду о ситуации с лесными пожарами. По словам путешественников, часть отдыхающих выходит на пляж с чемоданами, однако в целом паники в городе нет. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Как рассказала одна из туристок по имени Наталья, в части гостиниц, расположенных в горах, началась эвакуация. «Горят отели, у нас тоже отель в горах, мы в отель не ходили еще, потому что он далеко, не знаем — цело, нецело», — рассказала женщина и уточнила, что в настоящее время в город не пускают туристические автобусы, а улицы перекрыты.

Другая отдыхающая — Александра Р. — сообщила, что территория, охваченная пожарами, была небольшой и все уже почти потушено. «Здесь бывают возгорания, но пожарные службы оперативно реагируют. И отельная линия почти не соприкасается с лесом. Горело часа три», — сообщила она.

Женщина отметила, что весь дым от возгорания уносился ветром вдоль склона гор.

Ранее россиянка, приехавшая отдыхать на турецкий курорт Сиде, рассказала о лесных пожарах в регионе. Туристка рассказала, что небо над ее отелем покрыто смогом от дыма горящих лесов, а в воздухе стоит «прокопченный» запах.