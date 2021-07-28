Лесные пожары в Турции добрались до Антальи

По всей Турции вспыхнули лесные пожары — пламя добралось до туристической провинции Анталья. Об этом пишет Hurriyet Daily News.

Кроме того, в стране стоит аномальная жара: температура поднимается выше 40 градусов.

Telegram-канал Life Shot публикует кадры с места событий в Сиде — над городом тянется дым от пожаров. Также кадры из Антальи публикует РИА Новости в своем Telegram: на них видно, как над жилыми домами висят клубы черного дыма. Пожары в Анталье тушат 15 вертолетов.

Опрошенные Bloomberg ученые считают, что экстремальная погода во многих регионах мира — это не просто погодные аномалии, а катастрофические последствия глобального потепления, которые раньше времени настигли мир. Даже если люди достигнут нулевых выбросов к 2050 году, планета продолжит нагреваться, пока не установит климатический баланс.