Глобальная катастрофа настигла мир раньше времени

Ученые считают, что экстремальная погода во многих регионах мира — это не просто погодные аномалии, а катастрофические последствия глобального потепления, которые раньше времени настигли мир. Как пишет Bloomberg, климат уже стал теплее на 1,2 градуса Цельсия от доиндустриального уровня и будет продолжать нагреваться.
В новостях все чаще фигурируют разрушительные погодные явления — лесные пожары в Сибири и США, а также наводнения в Западной Европе. Однако есть и другие катастрофы, которым уделяют меньше внимания. Например, только за предпоследнюю неделю июля из-за наводнений эвакуировали 380 тысяч человек в китайской провинции Хэнань, пострадало 30 деревень в восточноафриканской Уганде, а в индийском мегаполисе Мумбаи погибли 164 человека. Кроме того, экстремально высокие температуры сейчас наблюдаются в Турции и Северной Америке (до 50 градусов Цельсия), в то время как в Бразилии и на юге Африки — небывалый холод (ниже минус одного градуса Цельсия).
В Финляндии зафиксировали самую продолжительную жару за все время — на протяжении 31 дня температура не опускалась ниже 25 градусов Цельсия. Местные СМИ сообщают, что из-за зноя переполнились отделения неотложной помощи — в них попадают в основном из-за сердечных заболеваний или обезвоживания. Исследователь из Финского института здравоохранения и социального обеспечения Вирпи Колланус опасается, что продолжительная жара приведет к нескольким сотням дополнительных смертей, особенно среди пожилых людей. А в Иране самое жаркое лето за последние несколько десятилетий привело к нехватке воды, которая спровоцировала протесты на юго-западе страны. В результате перестрелки погибли по меньшей мере один протестующий и один полицейский.
Все эти стихийные бедствия объединяет одно — глобальное потепление. По мнению немецкого метеоролога Йоханнеса Квааса, реакция климата на выбросы парниковых газов проявляется не сразу. Аномальные температуры и связанные с ними погодные явления, которые мы наблюдаем сегодня, являются последствием выбросов, попавших в атмосферу несколько десятилетий назад.
Кваас считает, что, даже если мир достигнет нулевых выбросов к 2050 году, планета продолжит нагреваться, пока не достигнет климатического баланса. Ученые подсчитали, что к концу века климат будет теплее доиндустриального уровня на 1,5-2 градуса Цельсия. Однако никто не может на 100 процентов быть уверен в прогнозах — такой эксперимент проводится на планете впервые.
Спасти человечество от разрушительных воздействий глобального потепления помогут совместные усилия всех стран мира по сокращению выбросов парниковых газов. Самым эффективным и в то же время самым дорогим способом эксперты назвали установку систем прямого улавливания и хранения углерода.