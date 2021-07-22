Великобританию призвали стать лидером в борьбе с изменениями климата

Мэр Лондона Садик Хан (Sadiq Khan) призвал Великобританию стать лидером в предотвращении климатической катастрофы. Речь политика была посвящена предстоящей масштабной экологической конференции COP26, которая пройдет в ноябре в шотландском Глазго, сообщает The Independent.

Хан посчитал мероприятие важным моментом, когда страна может повлиять на ситуацию в мире и применить «мягкую силу» и дипломатию, чтобы заключить знаковое глобальное соглашение по поводу экологической обстановки. «Реальность такова, что у нас нет другого выбора, кроме как поставить себя в авангарде всемирного движения по борьбе с изменениями климата и достижению климатической справедливости», — пояснил мэр.

Глава города также отметил, что будущее окружающей среды и планеты в целом «висит на волоске». Для предотвращения катастрофы Великобритания должна действовать решительно.

Ранее глава Института международных финансов (IIF) Тим Адамс поделился планами поднять на COP26 вопрос борьбы за мировую экологию с помощью международного рынка добровольных углеродных кредитов. По словам автора инициативы, заплаченными за кредиты средствами можно будет финансировать инициативы, призванные снизить степень вредного воздействия на природу.