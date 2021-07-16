Британцев призвали есть меньше мяса ради спасения планеты

В Англии подготовили новую продовольственную стратегию, призвав жителей есть меньше мяса

В Англии подготовили новую продовольственную стратегию, в которой призвали жителей сократить потребление мяса. В документе подчеркивается, что современная система сельского хозяйства наносит ущерб окружающей среде, сообщает The Guardian.

Эксперты рекомендовали уменьшить потребление мяса на 30 процентов в течение следующих десяти лет. Однако ради спасения планеты и решения проблем с климатом показатель необходимо увеличить. В стратегии уточняется, что 85 процентов сельскохозяйственных угодий используют для кормления скота — процесс усугубляет проблему глобального потепления и при этом дает людям только 32 процента калорий. «В противовес этому 15 процентов угодий, на которых выращивают сельскохозяйственные культуры для потребления, предоставляют 68 процентов наших калорий», — говорится в документе.

Британцам предложили изменить пищевые привычки и заменить мясо альтернативными продуктами растительного происхождения. Некоторые специалисты заявили, что добиться подобной цели можно только решительными методами. «Науки, исследующие поведение человека, предполагают, что целенаправленно изменить питание вряд ли можно без всеобъемлющих мер, включая налоговые стимулы и мандаты», — пояснил научный сотрудник Оксфордского университета Марко Спрингманн (Marco Springmann).

Ранее с подобным призывом выступил министр потребления Испании Альберто Гарсон, указав, что рацион питания с меньшим количеством продуктов животного происхождения укрепит здоровье и поможет спасти планету от глобального потепления. Политик уточнил, что сельское хозяйство считается источником вредных выбросов.