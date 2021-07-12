В Англии перестали косить траву

Во многих частях Англии власти перестали косить траву, чтобы создать в городах пространства дикой природы. Эксперимент должен положительно повлиять на экологическую ситуацию в стране, сообщает The Guardian.

Решение меньше косить траву и оставить пространство для полевых цветов приняли семь из десяти городских советов Англии. Подобную инициативу несколько лет назад начала благотворительная организация Plantlife — с 2013 года ей удалось создать пять тысяч гектаров лугов. Весной 2021-го власти Лондона стали косить в три раза меньше травы, чем обычно. От ухоженных газонов отказались и в Королевском колледже в Кембридже — на месте некогда подстриженной травы разрослись маки, васильки и пупавки.

По словам специалистов, отказавшись от кошения травы, можно снизить количество выбросов углерода в атмосферу и частично сэкономить бюджет городов. Разрастание лугов поддерживает и биоразнообразие, необходимое для формирования экосистем. Англичане также объяснили решение желанием восстановить пространства с дикими растениями — с 1930-х годов страна потеряла 97 процентов лугов с полевыми цветами.

Эксперты отметили, что жители городов поддержали идею. «Я думаю, если бы мы решились сделать это лет пять или десять назад, мой почтовый ящик был бы наполнен жалобами на то, что в городе не косят траву. В этом году мы не столкнулись с такой реакцией. Я думаю, что общество немного приблизилось к пониманию чрезвычайной климатической ситуации и того, как нам нужно улучшать биоразнообразие, а не просто делать то же самое, что и всегда», — пояснил занимающийся парковыми территориями в лондонском районе Саутуарк Уилл Уолпол (Will Walpole).

Первым британским городом, в котором чрезвычайную ситуацию с климатом и экологией начали решать подобным способом, стал Бристоль. Власти создали там 1,4 гектара лугов, где произрастают местные и привезенные цветы. В ноябре 2020 года Бристоль получил четыре миллиона фунтов стерлингов на развитие трехлетней программы по снижению воздействия на климат и окружающую среду.

Ранее эксперты в сфере экологии посчитали процесс лесонасаждения для борьбы с изменениями климата бессмысленным. Они завили, что растения становятся способными «улавливать» углерод в атмосфере по меньшей мере спустя десять лет после посадки. Специалисты призвали использовать более долговременные методы.