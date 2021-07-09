Снос зданий посчитали опасным для климата

Специалисты из Королевского института британских архитекторов (RIBA) посчитали снос зданий опасным для климата. Демонтаж старых строений и последующее возведение новых становится причиной выброса углерода в атмосферу, сообщает BBC.

RIBA призвали перестать сносить здания, чтобы «снизить выбросы углерода». В качестве примера архитектор Мария Смит (Maria Smith) из британской фирмы Buro Happold привела статистику, согласно которорй ежегодно в Великобритании сносят около 50 тысяч зданий. Смит призвала быть внимательными и ремонтировать проблемные объекты, чтобы использовать их в будущем.

Мнение архитектора поддержал Клифф Брумфилд (Cliff Broomfield) из строительной компании 8build. Он назвал обычной практикой процесс, когда здания не разрушают, а ремонтируют. «Легко сказать, давайте просто снесем и построим заново, но здесь есть люди: архитекторы и застройщики, которые упорно работают, чтобы возрождать объекты», — отметил эксперт. Брумфилд также подчеркнул, что человечеству необходимо понять, как минимизировать свое влияние на окружающую среду.

Ранее ученые из Калифорнийского университета провели исследование и пришли к выводу, что ключевым фактором глобальных катастроф с природой выступает деятельность человека. По данным специалистов, загрязнение воздуха вредными выбросами вызвало увеличение объема осадков, учащение наводнений и оползней.