Металлолом сыграет ключевую роль в спасении планеты

Аналитики из исследовательской компании в области энергетики Wood Mackenzie признали ключевую роль металлолома для сокращения углеродного следа. Как пишет Reuters, все больше потребителей задумывается о спасении планеты, и будущее – за переработкой сырья.

При производстве с нуля одной тонны алюминия в атмосферу выбрасывается в среднем 17 тонн углерода, а при переработке того же количества — всего 0,6 тонны. Разница в пользу повторного использования, пусть и не такая значительная, сохраняется и для других металлов.

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По оценкам Wood Mackenzie, чтобы не допустить глобальное потепление свыше двух градусов Цельсия, в следующие 20 лет необходимо произвести не более 360 миллионов тонн алюминия, 90 тонн меди и 30 тонн никеля. Однако именно из этих металлов производят электромобили, продажи которых должны резко вырасти в ближайшие годы.

В Wood Mackenzie заметили, что все больше потребителей осознают опасность, которую представляет для мировой экологии добыча и переработка сырья. Показательным для аналитиков является массовый отказ от пластика и стремление к его переработке. Потребление металла тоже можно сократить – например, не покупать личный автомобиль.

Руководитель отдела исследований металлов Wood Mackenzie Саймон Моррис считает, что «эпоха сознательного потребления в скором времени станет невыгодной для тех, кто ставит на неограниченный спрос на металлы». Особенные трудности ожидают производителей электрокаров — им придется либо искать инновационную замену металлу, либо максимально продлить срок службы комплектующих.

На данный момент, занимающихся переработкой металла компаний немного. Одна из них – производитель алюминия Norsk Hydro. В 2020 на переработке она заработала более 159 миллионов долларов до вычета налогов.