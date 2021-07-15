Климатолог перечислил способы адаптироваться к глобальному потеплению в России

Для того, чтобы адаптироваться к глобальному потеплению, нужно перейти на выращивание других сельскохозяйственных культур в южных районах, предотвратить таяние вечной мерзлоты и снизить выбросы парниковых газов. Такие способы в беседе с «Лентой.ру» перечислил климатолог Александр Шувалов.

«Лучше начинать адаптироваться. Замедлить можно, изменить нельзя, повернуть вспять — тем более. Лучше искать наиболее приемлемые пути адаптации», — сказал климатолог.

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Он отметил, что для адаптации также необходимо следить за вечной мерзлотой, чтобы компенсировать угрозы от ее таяния, и разрабатывать энергосберегающие технологии.

Климатолог добавил, что из-за глобального потепления болезни южных регионов могут распространиться на северные. Также климатические изменения могут вызвать обрушение зданий, повлиять на работу нефтепроводов и железных дорог. Кроме того, могут возникнуть провалы и воронки в земле.

Ранее в Минприроды оценили ущерб от таяния вечной мерзлоты в Арктике. По словам главы министерства Александра Козлова, он может составить до 50 триллионов рублей, если не контролировать ситуацию.