Бюро Захи Хадид не поддержало программу помощи климату

Сотрудники бюро покойной Захи Хадид отказались поддержать инициативу королевского института британских архитекторов (RIBA), которая связана с сокращением выбросов углерода от проектируемых зданий. Свое решение архитекторы объяснили изданию Dezeen.

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Программу «Климатический вызов», рассчитанную до 2030 года подписали 230 из четырех тысяч специалистов института. Документ предполагает, что бюро будут строить здания, не выделяющие углерод. В случае неизбежных выбросов архитекторы должны пользоваться схемами удаления вредных веществ из атмосферы. В число тех, кто не поддержал идею помощи окружающей среде, вошли ведущие архитектурные бюро Великобритании, включая Foster + Partners, Zaha Hadid Architects и Grimshaw Architects.

Исполнительный директор RIBA Алан Валланс (Alan Vallance) призвал отказавшихся подписать программу. «Чтобы что-то изменить, все должны быть на борту», — отметил Валланс. Представители Zaha Hadid Architects заявили, что поддерживают борьбу с изменениями климата, однако не смогли подписаться под программой. «Мы не будем брать на себя никаких публичных обязательств пока не будем уверены, что это не только то, во что мы верим, но и то, что мы можем воплотить в жизнь», — заявили в бюро.

Свой отказ прокомментировали и в Foster + Partners, которая считается крупнейшей архитектурной фирмой страны. По словам архитекторов, они уже работают по собственной программе в области устойчивого развития, которую представили в 2019 году. «Мы считаем, что для наших команд было бы затруднительно иметь две одинаковые системы, работающие параллельно». Однако, по данным издания, в их программе не говорится о способах достижения нулевых выбросов. Похожую причину нежелания подписывать документ назвали и в Grimshaw Architects.

Ранее в RIBA посчитали опасным для климата снос зданий. Эксперты заявили, что демонтаж старых объектов и возведение новых становится причиной выброса углерода. Архитекторы призвали ремонтировать проблемные конструкции и использовать их повторно.