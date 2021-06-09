Бюро Захи Хадид поможет Италии создать высокоскоростной транспорт

Архитекторы из бюро покойной Захи Хадид подписали соглашение о разработке по всей Италии высокосортной транспортной системы Hyperloop Italia. Фирма поможет внедрить технологию в «городской контекст», сообщается на сайте Zaha Hadid Architects.

Система Hyperloop подразумевает, что пассажиры будут перемещаться в капсулах с климат-контролем по трубам с низким давлением, чтобы минимизировать трение. Систему сделают из экологически чистых и переработанных материалов. Она будет функционировать с помощью возобновляемых источников энергии.

Специалисты бюро примут участие в очередном этапе разработки. Основатель Hyperloop в Италии Бибоп Греста (Bibop Gresta) назвал бюро правильным партнером и выразил надежду, что многолетний опыт архитекторов позволит сделать транспортную сеть понятной с точки зрения навигации, удобной и безопасной.

Проект Hyperloop в 2012 году предложил основатель компании SpaceX и глава Tesla Илон Маск. По задумке, капсулы с пассажирами должны перемещаться в специальных вакуумных тоннелях, что заметно увеличит скорость движения. Согласно изданию Dezeen, с помощью такой системы из Милана до аэропорта Мальпенса можно будет добраться за 10 минут вместо 43 минут.