Британцы обеспокоились количеством бабочек

Общественность в Великобритании обеспокоилась снижением количества бабочек. Популяция насекомых могла пострадать из-за климатических изменений, сообщает The Guardian.

Согласно данным благотворительной организации Butterfly Conservation, которая занимается охраной окружающей среды, в сравнении со средними показателями за 10 лет снизилось количество таких видов, как крапивница, капустница и адмирал. Эксперты посчитали, что появление бабочек отсрочили холодная зима и влажная весна — подобные погодные условия могут свидетельствовать о проблемах климата.

В стране ежегодно проводят мониторинг численности бабочек. В 2020 году исследователи зафиксировали наименьший показатель за последние 12 лет. Специалисты назвали снижение численности бабочек предупреждением о серьезном упадке экосистемы, так как насекомые быстро реагируют на изменения окружающей среды.

«Поскольку бабочки и мотыльки являются отличными индикаторами, показывающими воздействие изменений климата и других факторов окружающей среды, сбор данных об их численности очень важен. Так что такая простая вещь, как запись данных о бабочке, замеченной в вашем саду, местном парке или на окне, может сыграть роль в важном исследовании глобальной проблемы», — пояснил английский натуралист и вице-президент Butterfly Conservation Крис Пэкхэм (Chris Packham).

Ранее орнитолог Владимир Романов отметил, что из-за аномального повышения температуры Москву массово стали покидать стрижи. Птицы не смогли найти для пропитания насекомых, количество которых в столице уменьшилось в начале лета. В итоге стрижи стали улетать в другие регионы в поисках еды и прохладной погоды.