Жители Урала пожаловались на нашествие мух

Жители нескольких уральских сел пожаловались на нашествие мух. Насекомые заполонили, в частности, Кунашакский район. Об этом сообщает Znak.com.

В администрации Кунашакского района изданию заявили, что проверят птицефабрику, работающую рядом с проблемными поселками. Первыми о нашествии мух властям сообщили жители поселка Муслюмово, впоследствии стало известно, что от насекомых страдают и соседние села.

«В связи с этим управление экологии совместно с отделом архитектуры администрации района запланировали комиссионный выезд на территорию птицефабрики ООО "Уральская мясная компания", расположенную в Муслюмовском сельском поселении», — сообщили в администрации. Местные жители отмечают, что мух на территории района становится все больше.

Ранее, в июне, гигантского шершня-убийцу нашли в США, к северу от американского города Сиэтл, штат Вашингтон. Один из жителей округа Снохомиш обнаружил мертвое насекомое на своем газоне и немедленно сообщил об этом представителям службы сельского хозяйства. Шершень вида Vespa mandarinia способен уничтожить местные популяции медоносных пчел, а один укус насекомого может стать смертельным для человека.

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