Мальчик перекусил мухами в прямом эфире и удивил зрителей

ladbible.com

Австралийский мальчик в прямом эфире телеканала Channel 10 съел двух мух, которые оказались на его лице. Как сообщает LADBible, это произошло во время общения его родственников с корреспондентом программы The Project о ситуации в штате Новый Южный Уэльс в связи с сильным наводнением.

В кадре находилась семья из четырех человек, но большинство зрителей обратили внимание на сына пары. Ребенок за несколько секунд схватил двух мух языком и проглотил их, будто перекусив насекомыми.

Зрители стали публиковать ролик на Reddit. Пользователей удивила реакция мальчика, который улыбался сразу после произошедшего. Некоторые посчитали, что ребенок поступил правильно, ведь такое поведение очень поможет, если в стране начнутся проблемы с продовольствием из-за последовавших друг за другом лесных пожаров и наводнений.

Один из постов собрал более 55 тысяч лайков. «Как получается, что мухи могут увернуться от быстрого движения руки, но не от медленного языка», — задумался hawkwings. «Люди-ящерицы, может они все-таки реальны», — пошутил lamaestrariendo.

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