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Гигантского шершня-убийцу нашли в США

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Фото: Karla Salp / Washington State Department of Agriculture / Reuters

В пятницу, 4 июня, к северу от американского города Сиэтл, штат Вашингтон, был обнаружен первый за 2021 год шершень вида Vespa mandarinia. Об этом сообщает издание The Sun.

Один из жителей округа Снохомиш нашел мертвое насекомое на своем газоне и немедленно сообщил об этом представителям службы сельского хозяйства. По их словам, шершень остался с предыдущего сезона, поскольку время для появления самцов в этом году еще не наступило.

Ученые и эксперты сразу отреагировали на находку. Теперь необходимо приложить максимум усилий, чтобы не допустить массового нашествия Vespa mandarinia. Этот вид шершней способен уничтожить местные популяции медоносных пчел, а один укус насекомого может стать смертельным для человека.

«Это очень крупное насекомое размером с большой палец. У него очень острые и большие мандибулы, которые соединены с мощными мышцами, что позволяет ему прогрызать множество различных тканей. Такой шершень даже способен прогрызть кожу человека», — отметил доктор Самуэль Рэмси (Samuel Ramsey), который занимается исследованием причин гибели медоносных пчел. Также он сообщил, что эти смертоносные насекомые убивают до 50 человек в год в стране своего происхождения — Японии.

Тем временем на юго-востоке страны, в Нью-Йорке, уже началась подготовка к возможному нашествию шершней-убийц на Восточное побережье. Министерство сельского хозяйства США заявило, что шершни могут закрепиться на материковой части страны, поэтому власти озабочены спасением пчел.

В 2019 и 2020 годах сотни особей вида Vespa mandarinia были обнаружены в Канаде и к югу от границы в Вашингтоне.

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