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Бывший глава ООН счел причиной пандемии COVID-19 изменение климата

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Фото: Thomas Trutschel / Photothek / Getty Images

Бывший глава ООН Пан Ги Мун счел первопричиной пандемии COVID-19 глобальное изменение климата. Об этом он заявил в китайском городе Чанша на форуме, посвященном вопросам экологического строительства, сообщает РИА Новости.

По его словам, многие страны рано понадеялись решить проблемы при помощи вакцин и «вернуться к нормальной жизни», потому что «подобные трагедии могут повториться в любое время». Пан Ги Мун подчеркнул, что человечеству нужно бороться не с признаками проблем, а с их первоисточником.

Бывший генсек ООН заявил, что именно алчное поведение людей повлияло на климат и вызвало последующие катастрофы. «Я убежден, что нет другого решения проблемы изменения климата, кроме как достичь нулевых выбросов CO2», — отметил он.

Он потребовал от США, Китая, Японии, Южной Кореи и европейских государств «сдержать обещание» и сократить выброс вредных газов.

Ранее в российском научно-исследовательском институте вирусных инфекций «Вектор» заявили о незначительном влиянии климата на распространение коронавируса. Погода влияет на распространение COVID-19 только тогда, когда из-за очень холодной или жаркой погоды люди находятся в помещениях, заявили в институте.

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