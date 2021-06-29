В «Векторе» оценили влияние погоды на распространение коронавируса

Погода не оказывает значительного влияния на распространение COVID-19. В Москве вирус прекрасно передается при умеренно-влажном климате. Об этом заявил руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», доктор биологических наук Александр Семенов, передает РИА Новости.

Руководитель «Вектора» добавил, что погода влияет на распространение COVID-19 только тогда, когда из-за очень холодной или жаркой погоды люди находятся в помещениях.

Кроме того, Семенов отметил, что вирус чуть хуже передается при ультрафиолете и солнечном свете, когда сухо и жарко.

Ранее Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» подал документы на регистрацию еще одной вакцины от COVID-19 — «ЭпиВакКорона-Н». Ее будут выпускать в форме суспензии для внутримышечного введения. Новую вакцину разработали на основе пептидных антигенов.

В «Векторе» также сообщили, что вакцину «ЭпиВакКорона» начнут выпускать в виде шприц-доз. Научный центр получил обновленное регистрационное удостоверение на вакцину, поэтому ее могут производить в новом формате. Он поможет существенно сократить время вакцинации, потому что врачу не придется набирать препарат в шприц.