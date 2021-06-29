В «Векторе» оценили новый способ заражения коронавирусом

Нет доказательств, что мутация коронавируса, которая обладает способностью по-новому заражать людей, будет жизнеспособной, а новый путь заражения станет активнее. Об этом сообщил руководитель екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов, передает РИА Новости.

По его словам, ученые не доказали, что вакцины не будут нейтрализовать этот штамм, ведь в настоящее время они нейтрализуют альфа, бета, гамма и дельта-штаммы. Не факт, что новый вариант будет попадать в клетку другим путем, отметил Семенов.

Он подчеркнул, что сократить шансы на распространение данной мутации можно, если сделать прививку от COVID-19 как можно скорее.

Ранее иммунолог Владислав Жемчугов раскрыл особенности «лямбда»-штамма коронавируса. Он отметил, что данная мутация является отражением естественного процесса мутации вируса, который подстраивается под изменяющиеся внешние условия.